Udinese Inter: come è andato Eriksen nel 3412 di Conte (Di lunedì 3 febbraio 2020) Eriksen ha esordito con l’Inter dal primo minuto. Tuttavia, il danese non ha ancora inciso come ci si auspicava In molti si chiedeva se, per inserire Eriksen, Conte avrebbe adottato il 352 o il 3412. Si è vista una cosa abbastanza ibrida, con il danese che spesso faceva i movimenti della mezzala. In realtà, però, ha giocato soprattutto tra le linee alle spalle di Lukaku ed Esposito, con Barella e Vecino più bloccati. Si vede nella slide sopra. In questa posizione più “specifica”, Eriksen ha un pochino faticato. Il danese si è esaltato in un calcio di palleggio e fluidità posizionale, mentre l’Inter adotta giocate più meccaniche. Un esempio nella foto, che è uno schema tipico di Conte: verticalizzazione per la punta (Esposito), con la mezzala a rimorchio che raccoglie la sponda. Eriksen però forse non ha l’adeguata esplosività e rapidità ... calcionews24

