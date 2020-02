Uccisa al nono mese di gravidanza: nessun indennizzo dalla presidenza del Consiglio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Non hanno diritto ad ottenere un indennizzo di 80 mila euro dalla presidenza del Consiglio i parenti di Jennifer Zacconi, la ragazza di 22 anni di Olmo di Martellago (Venezia) che nell’aprile del 2006 fu Uccisa al nono mese di gravidanza e sepolta in una buca dal suo amante. Lo hanno deciso i giudici della prima corte d’Appello di Roma, prima sezione civile, che hanno ribaltato la setenza di primo grado.Per i giudici non può essere applicata in favore di Giuseppe Giannone e Anna Maria Giannone, nonno e madre della giovane e difesi in giudizio dall’avvocato Claudio Defilippi, la direttiva europea del 2004 in favore delle vittime di reati violenti commessi negli Stati dell’Unione. huffingtonpost

