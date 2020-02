Stati Uniti, sparatoria all’università: riportati 2 morti e 1 ferito (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nelle ultime ore è stata rilanciata a livello internazionale la notizia di un’altra sparatoria negli Stati Uniti. Più precisamente, gli spari suono risuonati in un complesso residenziale universitario di College Station, in Texas. Al momento sono riportati 2 morti ed 1 ferito, ma studenti e docenti sono Stati invitati a prendere riparo. Spari all’università: 2 morti La notizia è stata rilanciata dalla NBC. Nel pomeriggio texano, sono Stati sentiti spari presso il complesso residenziale della Texas A&M University, in una cittadina tra le grandi città di Austin e Houston. Il tutto è accaduto esattamente nella palazzina che ospita i dormitori delle matricole, la Pride Rock. Non si conosce l’identità delle vittime né di chi ha aperto il fuoco, ma sono state riportate vittime: 2 morti, più una terza persona ferita e portata in ospedale. Le misure precauzionali di polizia e ... thesocialpost

FratellidItaIia : FdI, lunedì 3 febbraio Meloni inaugura a Roma la ‘National Conservatism Conference’, dal 4 viaggio negli Stati Unit… - Tg3web : PRIMI PER CULTURA Secondo una ricerca americana, l'Italia è il Paese più influente al mondo per la sua cultura, dav… - GiovanniToti : Il #3febbraio 1998 un aereo militare degli Stati Uniti trancia di netto una funivia del #Cermis. 20 persone perdono… -