«Se vedo un cinese me la do a gambe»: la polemica di Iva Zanicchi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il coronavirus ‘colpisce’ ancora, stavolta trascinando Iva Zanicchi in una clamorosa gaffe in diretta. Ospite da Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In, la cantante ha confessato di essere molto preoccupata per l’attuale condizione d’emergenza. “Io quando vedo un cinese sorrido ma me la do a gambe. Non viaggio con la mascherina per ora. Se uno ha paura, ha paura“. Ovviamente Iva si è subito resa conto dello scivolone e ha corretto il tiro con la complicità di Mara Vanier: “Sì, forse farei meglio a tacere. Non vorrei che qualche cinese si fosse offeso…”. Poco dopo, probabilmente ancora preoccupata per la gaffe, la Zanicchi ha rincarato la dose di scuse: “No ma guarda era solo una battutaccia. Io sono in un albergo a Roma e a colazione stamattina tra i tavoli c’erano trenta cinesi, io ... velvetgossip

