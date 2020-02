Sciopero Anm, le corse garantite a Napoli (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La settimana per i pendolari napoletani inizia con lo Sciopero dei mezzi indetto da Usb, Faisa Confail e Orsa che rischia di bloccare la mobilità napoletana per l’intera giornata di oggi. Le motivazioni della mobilitazione dei lavorati Anm sono legate alla non rosea gestione del personale rispetto le norme per la tutela dei lavoratori. Le corse garantite da Anm per la giornata di oggi: Linee bus: il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello Sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello Sciopero. Metro Linea 1: la fascia di garanzia del mattino prevede prima corsa da Colli Aminei alle ore 6.46, da Garibaldi alle ore 7.20 e ultima corsa da Colli ... anteprima24

Notiziedi_it : Napoli, sciopero Anm di 24 ore: stop ai trasporti in città - LuceverdeRadio : RT @anmnapoli: ???#Anm #Napoli AGGIORNAMENTO #SCIOPERO ORE 9:10 FUNICOLARI: ?? #FunicolareCentrale: servizio regolare ?? #FunicolareMontesan… - ZPeppem : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Sciopero Anm di 24 ore: stop ai trasporti in città -