Sanremo 2020, mentre Amadeus è in diretta con Fabio Fazio crolla la scenografia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Amadeus è in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa per parlare del Festival di Sanremo e – mentre si scambia della battute con Luciana Littizzetto (anche lei in collegamento video causa riabilitazione post caduta) – nel bel mezzo di una risata si stacca il pannello di Sanremo dietro al direttore artistico che avvisato si volta e lo rimette a posto. Della serie: il Festival manco è iniziato e già perde i pezzi. Fortuna che Amadeus sembra più forte di tutto, di questi piccoli contrattempi o delle aspre polemiche e va avanti dritto per la sua strada. D’altronde al suo fianco ha Fiorello che, visti gli endorsement di queste settimane, ultimo quello a Che tempo che fa appunto, fa presagire una presenza quasi costante nelle serate del Festival. E insieme esprimo grande sicurezza “Sono tranquillo” ripete Amadues seduto accanto all’amico, che invece ... tvzap.kataweb

Fiorello : Mollica si congeda da Sanremo: 'Sarà una festa' - RaiPlay : Il neo direttore di RaiUno, @StefanoColetta2, intervistato dalla StoriaViventeDellaRai Vincenzo Mollica! Tema? Sanr… - La7tv : #nonelarena Maria Rosaria Capobianchi (Direttrice del Laboratorio di Virologia dello Spallanzani): 'Le donne un pas… -