Sanremo 2020, controprogrammazione: cosa va in onda sulle altre reti durante il Festival (Di lunedì 3 febbraio 2020) Festival della papera Il 70° Festival di Sanremo sta per aprire i battenti e monopolizzare l’intero palinsesto televisivo. A coloro che della kermesse canora non vogliono proprio saperne non resterà che accontentarsi delle poche proposte che, dal 4 all’8 febbraio, cercheranno di contrastare il Festival. In Rai si fa gioco di squadra e, salvo qualche eccezione legata a Rai3 (con titoli come #cartabianca e Chi l’ha visto?), tutte le altre produzioni sia sul fronte dell’intrattenimento che della fiction subiscono una settimana di stop. A Mediaset gli anni in cui si proponevano come alternativa per il pubblico prodotti di successo come Zelig e I Cesaroni, in grado in molti casi di creare non pochi problemi al Festival, sono ormai un lontano ricordo. Resiste solo Rete4 che, con la sua nuova vocazione giornalistica, schiera gli appuntamenti consueti con Fuori dal Coro, ... davidemaggio

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Raiofficialnews : #Sanremo2020, la conferenza stampa in diretta streaming ? - RaiPlay : Il neo direttore di RaiUno, @StefanoColetta2, intervistato dalla StoriaViventeDellaRai Vincenzo Mollica! Tema? Sanr… -