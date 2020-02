Sampdoria Napoli, primo gol per Diego Demme con la maglia azzurra (Di lunedì 3 febbraio 2020) Diego Demme ha siglato il primo gol con la maglia del Napoli nel match contro la Sampdoria a Marassi Prima gioia per Diego Demme con la maglia del Napoli. Il centrocampista ex Lipsia è entrato al 61′ al posto di uno spento Lobotka e dopo una ventina di minuti ha siglato la sua prima rete con la maglia azzurra. Dopo un tiro deviato di Insigne, Demme si è ritrovato il pallone all’altezza del dischetto del rigore. Stoccata a botta sicura e Napoli di nuovo avanti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

