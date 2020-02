Ponticelli, alimenti venduti senza autorizzazione: sequestri e denunce dei Carabinieri (Di lunedì 3 febbraio 2020) Napoli Est: sequestrati più di 105 chili di alimenti e 5 denunce a Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio dopo la scoperta di vendite in strada senza autorizzazione. Sicurezza alimentare al centro dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Poggioreale, in un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. 5 le persone denunciate, oltre 105 i chili di alimenti sequestrati. A Ponticelli denunciato un 77enne del posto perché sorpreso a vendere in strada e senza autorizzazione carciofi e peperoni arrostiti. La verdura – 20 i chili complessivi – erano in pessimo stato di conservazione. Nello stesso quartiere un 32enne di Volla è stato fermato dai militari mentre, a bordo della sua auto, vendeva pane cotto in forni abusivi. Nel cofano del veicolo quasi 50 chili di prodotti da forno privi di indicazioni sulla tracciabilità e in cattivo stato di conservazione. E’ ... 2anews

