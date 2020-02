Pokémon GO: un febbraio ricco di eventi, ecco quali sono (Di lunedì 3 febbraio 2020) Niantic ha delineato tutti gli eventi che saranno disponibili all'interno di Pokémon GO. Pokémon ombra Leggenda e i nuovi Pokémon Leggenda appariranno a partire da febbraio e durante questo mese verranno inoltre organizzati eventi che celebrano la regione di Sinnoh e San Valentino insieme ad altri tipi di eventi completamente nuovi. L'elenco comprende:Per quanto riguarda San Valentino, da venerdì 14 febbraio 2020 alle 8:00 a lunedì 17 febbraio 2020 alle 22:00 ora locale, Pokémon rosa selvatici inizieranno a comparire con maggiore frequenza nelle lotte, nelle Uova e negli incontri durante una ricerca sul campo. Per continuare le festività rosa di Pokémon dedicate al giorno di San Valentino, verrà organizzato un giorno di raid sabato 15 febbraio 2020 dalle 14:00 alle 17:00 ora locale con Lickitung! Lickitung sarà presente nelle lotte a cinque stelle e conoscerà la mossa Corposcontro. ... eurogamer

