Manolas: “Dobbiamo dare continuità ai risultati per dire di essere guariti” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ai microfoni di Sky, poco prima di Sampdoria-Napoli, ha parlato Kostas Manolas. Aver battuto la Juve vi ha fatti guarire? “Dobbiamo dare continuità ai risultati per dire di essere guariti. Oggi è una gara importante perché possiamo sfruttare i passi sbagliati delle altre. Speriamo che facciamo una buona gara”. Come vi incarterà Ranieri? “Ranieri ha tanta esperienza, ha allenato grandi club. Io l’ho avuto a Roma l’anno scorso, sa mettere in campo bene la squadra. E’ difficile fargli gol perché sono tutti chiusi e pronti a ripartire. Sarà una gara tosta” Ci sarà Mancini in tribuna, per osservare anche Di Lorenzo, tu che ci giochi insieme che cosa pensi di lui? “Merita tutti i complimenti, è un ragazzo che in pochi anni ha fatto da Serie C a Serie A e anche quest’anno sta facendo un grande campionato. Spero che sarà in ... ilnapolista

