La guerra è finita 2 ci sarà? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Può un racconto come La guerra è finita avere una seconda stagione? La domanda è lecita, dal momento che la fiction di Raiuno, di cui questa sera, 3 febbraio 2020, va in onda l'ultima puntata, sembra essere stata pensata per concludersi con le quattro puntate realizzate.La vicenda, però, guarda inevitabilmente al futuro, lasciando intravedere nel finale, in cui si racconteranno le prime votazioni in Italia dopo la guerra, il percorso che intraprenderanno i vari protagonisti: da Davide (Michele Riondino), che si è finalmente reso conto dei suoi sentimenti per Giulia (Isabella Ragonese), alla stessa donna, decisa a proseguire la sua missione nella Tenuta ma al tempo stesso combattuta tra ciò che prova per Davide e per Stefano (Andrea Bosca).La guerra è finita 2 ci sarà? pubblicato su TVBlog.it 03 febbraio 2020 13:44. blogo

chetempochefa : 'Come dice Primo Levi: 'capire è impossibile, ma conoscere è necessario'. Se non si studia la storia i ragazzi pens… - teatrolafenice : La guerra non era ancora finita, quando si rivelò al mondo la barbarie a cui condusse l’abisso dell’odio. «Capire… - RaiDue : 'Io il 27 di Gennaio non so su quale strada polacca o tedesca fossi [...] il 27 di Gennaio la guerra era in pieno.… -