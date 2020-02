Kasia Smutniak: «Una vita senza filtri» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Kasia Smutniak è nata a Pila, in Polonia, il 13 agosto 1979. Ha esordito come attrice nel 2000 in Al momento giusto di Giorgio Panariello. Nel 2007 vince il Globo d’oro come rivelazione dell’anno in Nelle tue mani di Peter Del Monte. Ed è stata la madrina della 69ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Dopo una relazione (e una figlia) con Pietro Taricone, nell’estate del 2011 si lega al produttore Domenico Procacci da cui ha avuto anche un figlio. Del suo percorso come donna e attrice dice: «La verità? Non lo rifarei più perché è stato faticosissimo, ma senza non sarei io. Ho fatto incontri importantissimi, talvolta fulminanti, senza i quali non sarei arrivata a quella che sono oggi». vanityfair

SAloaMani : @Daniele75144186 Non con altre con una altra...Kasia Smutniak - exmpatia : non so come ma mi sono ritrovata sul profilo ig di Kasia Smutniak e pensandoci sarebbe una Lila perfetta ?? - kikapress : Siete pronti a parlare di streghe? -