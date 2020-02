Karate, Europei juniores 2020: programma, orari e tv. Il calendario e le date delle gare (Di lunedì 3 febbraio 2020) Durante il prossimo weekend in Ungheria, per la precisione a Budapest, si svolgeranno i Campionati Europei juniores di Karate. Appuntamento da non perdere, dunque, per tutti gli appassionati di questa disciplina, dal momento che sarà una grande opportunità per vedere all’opera i talenti più promettenti che il Vecchio Continente può offrire. Le gare coinvolgeranno tre categorie di atleti: cadetti (14-15 anni), juniores (16-17 anni) e under 21 (18-20 anni). L’evento prenderà il via nella mattinata di venerdì 7 febbraio e si concluderà nel pomeriggio di domenica 9 febbraio. Andiamo ora a vedere il programma e gli orari delle gare, soffermandoci anche sulle piattaforme che le trasmetteranno in tv e streaming. Karate, Europei juniores 2020: IL programma COMPLETO Venerdì 7 febbraio Ore 9.00: Kata individuale cadetti / juniores / U21 fase a gruppi Ore 12.30: Kumite cadetti ... oasport

