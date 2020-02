Gasolio di contrabbando a Caserta: sequestrato un carico da 13mila litri, due denunciati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un intero carico di carburante, pari ad oltre 11 tonnellate e circa 13mila litri, sequestrato dalla Guardia di Finanza a Caserta: documentazione fiscale non in regola. Gasolio e mezzo sequestrato, due persone nei guai: l'autista dell'autocisterna e l'amministratore della società fornitrice di Gasolio, entrambi Casertani, ritenuti responsabili del reato di sottrazione al pagamento dell’accisa del prodotto trasportato. fanpage

fattidinapoli : Caserta: Sequestrata un'autocisterna con 11 tonnellate di gasolio di contrabbando - - NewsCronacaCE : Sequestrata dalla Guardia di Finanza un’autocisterna con 11 tonnellate di gasolio di contrabbando… - AppiaPolis : New post (GdF CASERTA SEQUESTRA AUTOCISTERNA CON 11 TONNELLATE DI GASOLIO DI CONTRABBANDO) has been published on Ap… -