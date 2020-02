Gaia Tortora contro Travaglio: "Il vaffa? Non mi scuso" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alberto Giorgi Nuovo capitolo della querelle tra i due giornalisti. La figlia del compianto Enzo al direttore del Fatto: "Mio padre è morto di malagiustizia e pessimo giornalismo" Gaia Tortora versus Marco Travaglio, capitolo secondo. La figlia di Enzo Tortora nei giorni scorsi ha sbottato contro il direttore de Il Fatto Quotidiano, commentando un'infelice uscita del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in materia, appunto, di (mala)giustizia italiana Tutto nasce nello studio di Otto e mezzo, dove il Guardasigilli si lascia andare a una considerazione piuttosto mendace. Quale? Eccola: "Gli innocenti non vanno mai in carcere". Nello studio di Lilli Gruber ci pensa la giornalista (di Repubblica) Annalisa Cuzzocrea a smentire prontamente il ministro del Movimeno 5 Stelle: "Beh, dal 1992 al 2018 sono state ben 27mila le persone risarcite dallo Stato per essere state messe ... ilgiornale

ilfoglio_it : La lite con Travaglio, poi quella con Fusaro, con Casalino, con il Cav. Il soldato Gaia Tortora è sempre in trincea… - matteorenzi : 'Non c'è niente di scandaloso se un 'presunto innocente' finisce in carcere' (Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano)… - ilfoglio_it : Gaia castiga tutti. La lite con Travaglio, poi quella con Fusaro, con Casalino, con il Cav. Il soldato Tortora è se… -