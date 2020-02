“È andata così!”. Nicola Savino “boom”: tutta la verità su Elisabetta Gregoraci a Sanremo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono più le polemiche che le ore che ci separano dal debutto serale del Festival di Sanremo. La notizia prende spazio velocemente: Nicola Savino è stato chiamato da Amadeus per la conduzione di L’Altro Festival, in onda solo ed esclusivamente su RayPlay nel rispetto del tradizionale format del dopo Festival. Savino ha risposo di recente agli attacchi mossi da Elisabetta Gregoraci. Lo ha fatto su Il Messaggero. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha lanciato un duro attacco attraverso il suo profilo Instagram. “Savino mi ha esclusa all’ultimo momento dalla co-conduzione del programma perché sono l’ex moglie di un uomo (Flavio Briatore, ndr) di destra”. Il linguaggio e le parole scelte dalla Gregoraci sono lapidarie e dirette. L’attacco è mirato e non permette una replica impostata su un ragionamento ‘civile’. Nicola Savino ha risposto immediatamente ... caffeinamagazine

