Crolli al cimitero di Poggioreale, ossa e teschi finiscono in strada (Foto) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Frane e Crolli al cimitero di Poggioreale. E’ venuto giù parte del muro perimetrale e le nicchie del complesso cimiteriale di Via Santa Maria del Pianto. Il cedimento strutturale si è verificato nelle ultime ore nella zona del cimitero Monumentale e degli Uomini Illustri. Le ossa dei defunti finiscono a terra tra le macerie. Sembra un film di guerra ma invece è lo scenario che si sono trovati ad affrontare gli operatori cimiteriali che sono subito intervenuti per recuperare le ossa e i teschi che si erano sparsi sull’asfalto, raccogliendoli in alcune buste di plastica. La zona fuori al cimitero è stata transennata dalla protezione civile per evitare incidenti. Restano incerte le cause del crollo improvviso. Dopo i primi accertamenti i Crolli sembrerebbero causati da una perdita d’acqua la cui origine però resta sconosciuta. Alcuni ... anteprima24

