Corso Garibaldi, ambulante aggredisce col coltello i poliziotti: condannato e scarcerato (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un giovane di 19 anni è stato arrestato per avere aggredito con un coltello tre agenti della Polizia Municipale durante i controlli agli ambulanti abusivi in piazza Principe Umberto, nel centro di Napoli. Giudicato per direttissima, è stato condannato a 8 mesi e mezzo di reclusione con pena sospesa; dopo la sentenza è stato scarcerato. fanpage

