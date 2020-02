Coronavirus, atterrati i 56 italiani in arrivo da Wuhan: ora per loro scatta la quarantena per 2 settimane (Di lunedì 3 febbraio 2020) È atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’aereo con i 56 italiani che hanno lasciato Wuhan a causa del Coronavirus. Dopo i controlli medici che saranno effettuati sul posto, saranno portati al campus olimpico della Cecchignola dove verranno sottoposti ad un periodo di quarantena per due settimane. Inizialmente sarebbero dovuti partire in 57, ma uno degli italiani è rimasto a terra perché aveva qualche linea di febbre. Intanto è stato attivato il ponte aereo per un rimpatrio incrociato tra italiani e cinesi. Poco dopo le sei è atterrato a Fiumicino il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi. I controlli, da Wuhan a Roma Sono dieci gli italiani che hanno deciso di rimanere a Wuhan, oltre alla persona rimasta in Cina per qualche linea di febbre. Prima della partenza, infatti, sono stati ... open.online

katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina - Italpress : CORONAVIRUS, ATTERRATI A PRATICA DI MARE ITALIANI DA WUHAN - FrancescaTGI : RT @RadioSavana: Questa mattina sono atterrati a Roma Fiumicino altri 3 aerei provenienti dalla #Cina, zero quarantena. Altri passeggeri, p… -