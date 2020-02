Cecilia Zagarrigo mira al trono | Finte sofferenze d’amore a Uomini e Donne (Di lunedì 3 febbraio 2020) Cecilia Zagarrigo mira al trono dopo le ultime incomprensioni con il tronista Carlo Pietropoli, le dichiarazioni della scorsa registrazione non sembrano servite a niente visto che l’hanno portata a rimanere in esterna da sola. Molti però non credono a Cecilia, affermando che le sue sofferenze d’amore siano Finte. La registrazione di sabato del trono classico … L'articolo Cecilia Zagarrigo mira al trono Finte sofferenze d’amore a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

