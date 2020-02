CECILIA ZAGARRIGO, LITE CON CARLO/ "Sei finta e teatrale": lascia Uomini e Donne... (Di lunedì 3 febbraio 2020) CECILIA ZAGARRIGO litiga con CARLO Pietropoli nella nuova puntata del trono classico e lascia lo studio di Uomini e Donne. ilsussidiario

fortuna225 : CECILIA ZAGARRIGO COMUNQUE È L'UNICA CORTEGGIATRICE ARRIVATA SEMPRE FINO ALLA FINE, NON SCELTA PERENNEMENTE, A CUI… - HugMe_Pandas : RT @khalaerys: Cecilia Zagarrigo piacevole e simpatica come un’orticaria fulminante ti prego arrenditi e lascia gli Elios #uominiedonne - khalaerys : Cecilia Zagarrigo piacevole e simpatica come un’orticaria fulminante ti prego arrenditi e lascia gli Elios #uominiedonne -