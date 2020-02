Brad Pitt ai Bafta prende in giro l’Inghilterra (e i reali ridono) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Brad Pitt ai Bafta Awards era assente: a prendersi il compito di leggere il suo discorso di ringraziamento è stata l’amica Margot Robbie. Una missione pericolosa, date le perfide battute che l’attore ha rivolto ai padroni di casa! Conosciuti come “Oscar Britannici” i Bafta Awards sono uno dei premi internazionali più prestigiosi nell’ambito della cinematografia. Alla cerimonia di premiazione partecipano ogni anno i membri della … L'articolo Brad Pitt ai Bafta prende in giro l’Inghilterra (e i reali ridono) è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

