Blitz Spaccaossa, in 35 a processo (I NOMI) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono trentacinque gli imputati che il prossimo 2 marzo dovranno presentarsi al processo sugli Spaccaossa. Si tratta dell’inchiesta, nata da più Blitz, che ha portato all’arresto di centinaia di persone legate tutte al mondo delle truffe alle assicurazioni. Spaccaossa perché le vittime, più o meno compiacenti, si facevano torturare, ferire e, appunto, rompere le ossa, pur di guadagnare sui risarcimenti elargiti dalle compagnie di assicurazione. Finti incidenti stradali che hanno portato nelle tasche dei vertici dell’organizzazione milioni di euro. Ora in trentacinque, tra Spaccaossa e vittime, sono chiamati davanti al Gup di Palermo che celebrerà il rito abbreviato, con conseguente sconto di pena eventuale di un terzo. L’udienza preliminare è stata fissata per il 2 marzo. Tutti i NOMI degli imputati: Anna Accardi, Patrizia Alaimo, Girolamo Bonanno, Ermanno ... direttasicilia

