Benevento, altro allungo: demoliti i record dell’era play off (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Un punto che vale oro, non solo per come è maturato. Il Benevento grazie al pareggio casalingo nel derby con la Salernitana ha fatto salire a +17 il margine sulla terza in classifica, migliorando non solo il record stagionale, ma soprattutto quello del torneo cadetto dall’introduzione dei play off. Da quando la formula a eliminazione diretta ha fatto irruzione sulla scena della seconda serie per decretare l’ulteriore squadra promossa in A – ovvero dalla stagione 2004/2005 – nessuno alla ventiduesima giornata aveva mai toccato la doppia cifra nel distacco rispetto alla terza classificata. Tra gli score meritevoli di sottolineatura troviamo il +9 di Carpi e Genoa su Frosinone e Verona, rispettivamente nelle stagioni 2014/15 e 2004/05, oltre ai +8 del Crotone sul Pescara (2015/2016) e del Sassuolo sul Verona (2012/2013). ... anteprima24

