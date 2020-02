Anna Oxa, il racconto di Fausto Leali: “Non vuole vedere più gli amici” (Di lunedì 3 febbraio 2020) E’ almeno dai tempi della partecipazione ad Amici nel 2016 che Anna Oxa sembra aver quasi interamente abbandonato l’attività televisiva connessa al mondo dello spettacolo italiano. I numerosi fan della storica cantante avranno sicuramente notato il progressivo ritirarsi dalle scene della musicista, ad oggi impegnata nel mondo del gossip solamente in qualità di saltuaria ospite in programmi altrui. Se ne è sicuramente accorto Fausto Leali, storico amico e collega della Oxa, con la quale arrivò a vincere Sanremo nel 1989. Ospite a Vieni Da Me, il cantante ha infatti rivolto un sincero appello all’ormai ex amica. “Si è allontanata da tutti, non si vede più”: l’appello di Fausto Leali per Anna Oxa, l’ex amica ormai lontana dal mondo della tv “E’ da un po’ di tempi che non sento Anna Oxa“, ha spiegato Fausto Leali ad una ... velvetgossip

