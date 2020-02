Anna Lisa, massacrata a coltellate dal marito: arriva la sentenza dei giudici (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un omicidio, quello di Anna Lisa Cacciari, che aveva scosso profondamente tutta Italia. Era il 20 novembre di 3 anni fa quando il marito, Athos Vitali, si era accanito contro di lei con una serie di coltellate fatali. Adesso è arrivata la sentenza della corte di Cassazione e sul caso è stata scritta la parola fine. Anna Lisa Cacciari non c’è più ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato, il ricorso della difesa condAnnando Athos Vitali a 20 anni. L’omicidio di Anna Lisa Cacciari era stato in un primo momento confessato dall’imputato, che aveva raccontato di una lite con la moglie, scoppiata quando lei gli ha fatto notare il suo ritardo nel tornare a casa. L’uomo spiegò di essere stato prima da un’amica con cui aveva una relazione e poi di aver fatto ritorno a casa perché doveva andare con la moglie in banca, per problemi di ... caffeinamagazine

