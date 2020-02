Tuchel: «Mbappé? Non sono arrabbiato ma triste…» VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Tuchel, le parole del tecnico del Psg dopo la brutta reazione di Mbappè al momento della sostituzione Vittoria ma con tante polemiche quella del Psg di ieri sul Montepellier. Polemiche legate alla reazione di Mbappè al momento del cambio. Queste le parole del tecnico Tuchel al termine della gara. «L’allenatore sono io e sono io a decidere chi deve uscire e chi deve restare in campo. Kylian è un ragazzo molto intelligente e sa perfettamente quello che fa. Non gli piace essere sostituito ma non conosco giocatori a cui piace. Dall’esterno non è una bella scena da vedere ma non siamo l’unica squadra con questi problemi. E’ sicuramente una cosa molto negativa perché crea polemiche e dà un’immagine sbagliata di un gruppo molto unito». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

