Tragico incidente stradale, muore Lorenzo Miceli, tre feriti (Di domenica 2 febbraio 2020) Lorenzo Miceli, 28, anni è morto nel corso di un Tragico incidente mortale avvenuto questa notte a Ravanusa (Ag). feriti anche altri tre ragazzi coetanei della vittima, uno è ricoverato in gravi condizioni. La vittima, Lorenzo Miceli, era un consigliere comunale del Movimento 5 stelle. L’incidente stradale si è verificato durante le prime ore del mattino, attorno alle 4.30, in via Gramsci a Ravanusa. Subito dopo lo schianto sono stati tutti soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Secondo quanto emerso dopo una prima ricostruzione dell’incidente mortale, la vettura su cui viaggiavano i quattro ragazzi si sarebbe ribaltata a causa dell’alta velocità. L’auto è alla fine finita contro un muro. L’automobile non era guidata da Lorenzo Miceli che è morto sul colpo a causa del Tragico impatto. Per estrarre i feriti delle lamiere ... direttasicilia

