Taylor Swift, capricci da star: perché ha saltato i Grammy (Di domenica 2 febbraio 2020) Taylor Swift: una fonte anonima racconta che la decisione di non presentarsi ai Grammy Awards deriva da un capriccio Taylor Swift non si è presentata ai Grammy Awards 2020 perché gli organizzatori non le avrebbero garantito di ritirare il premio per la canzone dell’anno. Diverse fonti hanno confermato a Page Six che il team della pop star ha discusso qualche giorno prima dell’evento live con i pezzi grossi. Hanno comunicato che la loro protetta avrebbe partecipato e tenuto un’esibizione solamente se avesse conquistato un ambito riconoscimento. Ma di rimando i responsabili dello show hanno spiegato di esserne all’oscuro. E non avrebbero piegato le regole, neppure per lei. La richiesta agli organizzatori L’entourage di Taylor Swift, secondo quanto affermato da uno degli addetti ai lavori – ha chiamato così da accertarsi l’effettiva assegnazione del Grammy. E anche se non ... kontrokultura

team_world : #MissAmericana, il documentario su Taylor Swift, è disponibile in streaming su Netflix Italia ?? Tay si racconta co… - itsivanmzz : RT @intaysarms: esce #MissAmericana: -lover rientra nella classifica di itunes italia alla 133° posizione -only the young riesce a mantene… - KontroKulturaa : Taylor Swift, capricci da star: perché ha saltato i Grammy - -