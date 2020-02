Speed skating, Four Continents 2020: concluse le gare a Milwaukee (Di domenica 2 febbraio 2020) Si sono conclusi, nella tarda serata italiana, i Four Continents di Speed skating, che si sono disputati a Milwaukee, negli USA: assegnati gli ultimi sei titoli sui 1000 metri, nei team pursuit e nei team sprint, maschili e femminili. Va ricordato che non hanno preso parte alle gare statunitensi atleti italiani. Nei 1000 metri femminili vince la statunitense Brianna Bocox in 1’15″537, precedendo di 0″48 la nipponica Rio Yamada e di 0″51 l’altra statunitense Mia Kilburg-Manganello. Nei 1000 metri maschili successo del nipponico Koki Kubo, che vince in 1’08″544, andando a beffare per appena due millesimi di secondo il canadese Laurent Dubreuil, secondo, mentre è terzo a 0″30 il sudcoreano Jin-Su Kim. Nel team pursuit femminile si impongono gli USA, primi in 3’02″559, che battono per 6″04 il Canada, più staccata la Cina, ... oasport

