Sci alpino, Alexis Pinturault torna a vincere nel gigante di Garmisch e si rilancia in Coppa del Mondo. Rimonta di Maurberger (Di domenica 2 febbraio 2020) Pesantissima vittoria di Alexis Pinturault nel gigante di Garmisch. Il transalpino rimonta dalla quarta posizione della prima manche ed ottiene un successo importantissimo nella corsa alla Coppa del Mondo generale, recuperando molti punti ai diretti avversari. Seconda posizione per lo svizzero Loic Meillard, staccato di sedici centesimi dalla vetta. L’elvetico non è riuscito a confermare la leadership ottenuta dopo la prima manche, perdendo troppo nella parte centrale del tracciato. Sul podio ci sale anche il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen, staccato di 24 centesimi. Quarto posto per il croato Filip Zubcic (+0.35), che precede il leader della classifica di specialità, lo sloveno Zan Kranjec (+0.52). Ottimo il sesto posto del norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0.54), che precede un deludentissimo Henrik Kristoffersen (+0.79), che perde punti pesantissimi nella corsa alla ... oasport

