PlayStation 5 vs Xbox Series X: la console Sony offrirà le migliori performance, ma la differenza sarà minima secondo un rumor (Di domenica 2 febbraio 2020) Le console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X devono ancora essere svelate completamente al mondo intero, ma la guerra delle performance e delle caratteristiche hardware è già attiva da parecchio tempo. Ovviamente, al centro di queste discussioni ci sono soltanto rumor e voci di corridoio, dato che le vere specifiche tecniche di entrambe sono ancora avvolte nel mistero.Per aggiungere un po' di altra carne al fuoco, riportiamo oggi un nuovo report proveniente da un insider di provata fiducia: l'utente di NeoGaf, noto come BGs, avrebbe dichiarato che, allo stato attuale, PlayStation 5 è la console che, rispetto a Xbox Series X, offrirebbe le migliori performance generali. Questo, prendendo in considerazione gli ultimi dev-kit accessibili a BGs."All'inizio dell'anno, PlayStation 5 è ancora quella che offre le migliori performance. Non so se questo è cambiato con i nuovi Devkit. Non ho ... eurogamer

