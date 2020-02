Neonato abbandonato trovato da un postino: credevo fosse spazzatura (Di domenica 2 febbraio 2020) Un Neonato di meno di un giorno è stato trovato da un postino avvolto in una coperta, abbandonato sui gradini del seminterrato di un vicariato in Sandringham Road, a est di Londra. L'uomo,... ilmattino

