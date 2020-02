Lazio troppo forte per una Spal troppo debole: 5-1 (Di domenica 2 febbraio 2020) Lazio troppo forte per una Spal troppo debole: 5-1 – Comincia subito in attacco la partita della Lazio. Dopo appena dieci secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro Giua, Caicedo viene atterrato al limite dell’area della Spal, ma non è rigore. Trascorrono appena tre minuti e arriva il gol di Immobile, che non ha pietà dell’ex Berisha. Su calcio d’angolo, Luis Alberto lancia verso Lulic che gira su Immobile e Ciro da due passi fa gol. All’8’ la Spal beffa Strakosha, ma il gol non è valido: Floccari ha colpito di testa facendo però fallo su Immobile. Al 16’ arriva il 2-0. La firma è di Caicedo. Luis Alberto regala un pallone d’oro a Lazzari che spara e colpisce il palo. Caicedo è lì a due passi e rispedisce la palla alle Spalle del povero Berisha. Berisha tre minuti dopo impedisce a Lazzari di realizzare il terzo gol, girando il pallone passatogli da Immobile. L’ex laziale dice no ... romadailynews

