Gianluca Grignani a Domenica In le amarezze delle sua vita vorrebbe evitarle ai suoi figli (Foto) (Di domenica 2 febbraio 2020) Arriva Sanremo 2020 e a Domenica In oggi non poteva mancare Gianluca Grignani che è parte del festival per le sue indimenticabili canzoni che ha portato sul palco ma sappiamo bene che ha poi dovuto affrontare anche altro (foto). A Mara Venier non racconta di ciò che è stato scendendo nel dettaglio, lo ha già fatto altre volte, oggi guarda avanti e soprattutto è un cantante e un padre che vorrebbe evitare ai suoi bambini le amarezze che invece ha avuto lui nella sua vita. “Quel ragazzo lì non esiste più dentro di me, sono diventato adulto purtroppo” commenta Grigani guardando in video la sua prima apparizione in tv, al festival di Sanremo: “Riguardandomi mi sono reso conto che mi fa tenerezza quel ragazzino timido”. Non risponde alla domanda, Mara vorrebbe sapere quali sono state le sue amarezze: “Penso che poi uno cresce e diventa uomo anche con le esperienze magari amare e forse nella ... ultimenotizieflash

infoitcultura : Domenica In/ Ospiti e anticipazioni: Gianluca Grignani e talk Sanremo 2020 - infoitcultura : “Gianluca Grignani arrestato”, il cantante dice tutta la verità - infoitcultura : GIANLUCA GRIGNANI/ 'La cosa più difficile nella vita? Avere una famiglia' Domenica in -