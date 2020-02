GF Vip: frasi shock di Barbara Alberti. Sarà punita? (Di domenica 2 febbraio 2020) Cosa ha fatto ancora l’anziana gieffina Barbara Alberti per attirarsi le ire di tutti, fuori dalla casa del Grande Fratello? Il suo atteggiamento sta diventando stucchevole. Possibili conseguenze in vista. Si dice che il lupo perde il pelo ma non il vizio. E Barbara Alberti il vizio di sputare sentenze e di lanciare frecciate al vetriolo contro chiunque non lo perde mai. A noi sta anche simpatica, ma laArticolo completo: GF Vip: frasi shock di Barbara Alberti. Sarà punita? dal blog SoloDonna solodonna

infoitcultura : Antonio Zequila squalificato dal Grande Fratello Vip?/ Frasi shock su Adriana Volpe e Patrick! - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Antonio Zequila, frasi violente, difesa sorella Dina, video - infoitcultura : Frasi violente di Antonio Zequlla al GF Vip, la sorella: 'Uno scherzo' -