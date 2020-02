Diretta Trieste Sassari Streaming video tv | momento delicato per l' Alma basket A1

LIVE Trieste-Olimpia Milano 67-85 - Serie A basket in Diretta : gli ospiti fanno il solco nel terzo quarto e conquistano la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:16 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport, buona serata e appuntamento alla prossima DIRETTA! 19:13 Milano controlla per tutto l’arco del match, con Trieste capace ad accorciare sino al -2 nel secondo quarto; nel terzo periodo arriva il parziale decisivo ospite (25-12) che indirizza il match. Scola è il migliore dei suoi con 20 punti e 6 falli subiti; bene ...

LIVE Trieste-Olimpia Milano 42-50 - Serie A basket in Diretta : mantengono un buon vantaggio gli ospiti : 42-50 Tripla di Sykes! Raggiunta la metà del terzo quarto. 42-47 1/2 in lunetta per Mitchell. 41-47 Risponde con la stessa moneta Scola, che arriva a quota 12 punti. 41-44 TRIPLA DI JONES! 38-44 Jones vola in contropiede e chiude con l'appoggio in euro step. 36-44 Tripla di Cinciarini che sblocca gli ospiti. 36-41 Peric apreil secondo tempo con l'appoggio al vetro ed è il primo giocatore ...

LIVE Trieste-Olimpia Milano 34-41 - Serie A basket in Diretta : milanesi avanti di sette lunghezze all'intervallo : 18:17 Trieste dopo essere stata più volte a -11 è stata capace di tornare anche a -2, salvo poi chiudere con 7 lunghezze da recuperare, complici i molti liberi tirati da Milano. Peric a quota 9 punti per i padroni di casa, così come Scola per i milanesi. Tra un quarto d'ora circa avrà inizio il secondo tempo. 34-41 Ultimo tiro a bersaglio per Hickman che batte la sirena. Si chiude il secondo ...

LIVE Trieste-Olimpia Milano - Serie A basket in Diretta : palla a due all'Allianz Dome : 2-0 Subito a segno l'ex Hickman in penetrazione. SI PARTE! 17:29 I QUINTETTI TITOLARI: TRIESTE: Hickman-Jones-Washington-Peric-Mitchell; Milano: Rodriguez-Cinciarini-Micov-Scola-Tarczewski. 17:25 Presentazione delle due formazioni in corso, pochi minuti all'inizio della contesa 17:20 Dieci minuti circa alla palla a due all'Allianz Dome di Trieste; arbitreranno l'incontro ...

LIVE Trieste-Olimpia Milano - Serie A basket in Diretta : meneghini senza Gudaitis e Nedovic : 17:15 Oltre agli indisponibili Jeff Brooks e Riccardo Moraschini, coach Ettore Messina lascia fuori per turnover Arturas Gudaitis e Nemanja Nedovic; presenti nei 12 i classe 2003 Giovanni Tam e Francesco Gravaghi. 17:10 Quarto confronto assoluto tra le due compagini, in quanto la Pallacanestro Trieste 2004 non è legata alla società che disputò la Serie A dal 1975 al 2004. I precedenti risalgono al ...

LIVE Trieste-Olimpia Milano - Serie A basket in Diretta : aggiornamenti in tempo reale : La presentazione della 20^ giornata di Serie A Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano, valido per la ventesima giornata del girone di ritorno di Legabasket. Trasferta in Friuli al PalaTrieste per i meneghini, quinti in classifica, che affrontano i triestini, penultimi della classe e in piena lotta retrocessione. L'Olimpia è reduce dalla ...

