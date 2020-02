Dimissioni Mastella, il commento di Valentino: “Si rispetti la scelta fatta” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è commentato da settimane su varie indiscrezioni e dichiarazioni che conducevano a questa ipotizzabile conclusione, che oggi si concretizza. Nulla di straordinario, è stato consumato un penultimo atto: ebbene si, perchè l’atto finale, invece, avrà luogo nei prossimi venti giorni. Si rispetti la scelta fatta, che ha sicuramente profonde ragioni amministrative e politiche, figlie di disagi e contraddizioni per troppo tempo sottaciute, si evitino oggi rincorse e posizioni tattiche che rischiano di determinare solo ulteriore confusione. Si è chiesto come Partito Democratico la convocazione di un consiglio comunale proprio per tali ragioni: capire i perchè e le ragioni di questo “atto finale“. Interrompere questa esperienza amministrativa dovrà responsabilizzare ... anteprima24

