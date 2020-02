Cristiano Ronaldo, 14 gol su 15 rigori calciati con la Juve: 93% di penalty trasformati (Di domenica 2 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo ha battuto Dragowski, portiere della Fiorentina, con due calci di rigore e ha portato a 19 le sue reti nel campionato 2019/2020: il portoghese ha calciato 14 volte dagli undici metri e ne ha sbagliato soltanto uno: l'unico errore è arrivato lo scorso anno nella gara contro il Chievo. La percentuale dei rigori trasformati è del 93%. fanpage

juventusfc : ?? Domani, prima di #JuveFiorentina, @cristiano riceverà il premio di MVP of the Month Powered by @officialpes da un… - ESPNFC : Cristiano Ronaldo in 2020 ?? vs Cagliari ?????? vs Roma ?? vs Parma ???? vs Roma ?? vs Napoli ?? vs Fiorentina… - UEFAcom_it : ??? Doppietta di @Cristiano #Ronaldo e gol di #DeLigt ?? La #Juventus stende 3?-0? la #Fiorentina in #SerieA ?? Il… -