Adriana Volpe attaccata da Rita Rusic: “Ha visto una rivale in me!” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Rita Rusic rompe il silenzio e attacca Adriana Volpe a Non è la D’Urso: “Ha visto una rivale in me” Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip, Rita Rusic è stata ospite a Live Non è la D’Urso. Proprio nel salotto di Barbara D’Urso, l’ex concorrente della quarta edizione del reality più spiato dagli italiani ha dato la sua versione dei fatti sulla lite con Adriana Volpe. Rita Rusic ha svelato che non parlava con lei e non è mai stata interessata a quello che aveva da dire. La produttrice ha accettato la proposta di Alfonso Signorini ed è entrata nella Casa senza preconcetti: “Non avevo nulla contro di lei. Lei si è messa contro di me senza alcuna ragione. Lei ha visto in me una rivale!” Secondo Rita Rusic, Adriana Volpe si sente più importante di lei: “È una donna in un momento difficile. È importante, per lei, questo GF ... lanostratv

