Truffa sim swap, ormai viene da pensare che la sicurezza dei risparmiatori sia un tabù (Di sabato 1 febbraio 2020) Il negazionismo va di moda. C’è chi nega lo sbarco sulla Luna, chi insiste a dire che la Shoah è tutta un’invenzione, e poi ci sono quelli che – con eguale determinata convinzione – si ostinano ad asserire che le truffe bancarie non ci sono oppure – come mi è capitato di leggere anche sul Fatto – riportando statistiche sulle truffe sui conti online con rassicuranti valori di impercettibili percentuali millesimali. A leggere la replica piccata alla questione della “Sim swap scam”, la Truffa bancaria basata sulla fraudolenta sostituzione della Sim telefonica del correntista, viene da pensare che ogni riflessione sulla sicurezza dei risparmiatori sia tabù. Poi si va a constatare che frequentiamo tutti (almeno molti) la stessa gente, perché siamo amici o conoscenti di qualcuno che appartiene all’esiguo novero di “bidonati” che rientra in quello zero virgola zero zero qualcosa di ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Truffa sim swap, “così attraverso il numero di telefono ci hanno svuotato il conto”. I rischi nascosti nelle nuove… - cybersec_feeds : RT @Umberto_Rapetto: adoperi il telefonino per pagare o fare bonifici? ti hanno detto che è più sicuro del vecchio 'token' o generatore di… - EmanueleAnsel : QuiFinanza: Truffa SIM swap, così attraverso il numero di telefono ci svuotano il conto. -