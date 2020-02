Stasera in tv sabato 1 febbraio 2020, programmi e film: C’è posta per te, Wonder, Minions (Di sabato 1 febbraio 2020) Stasera in tv 1 febbraio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Cosa prevede la guida di Stasera in tv 1 febbraio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è Stasera in tv 1 febbraio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a ... tpi

