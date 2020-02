Picco del CALDO entro lunedì, poi irruzione fredda con il TRACOLLO TERMICO (Di sabato 1 febbraio 2020) L'inverno ci prova e punta l'Italia, ma prima ci sarà da fare i conti con il Picco di un'ondata di CALDO anomalo per il periodo. Come il weekend della Candelora, anche l'inizio della nuova settimana sarà dominato da un vasto anticiclone sub-tropicale che abbraccerà non solo l'Italia, ma anche gran parte del Centro-Sud Europa. Il potente anticiclone subtropicale, atteso in rinforzo nel weekend, raggiungerà la massima forza in avvio di settimana, alimentato dalle correnti calde in quota di matrice nord-africana. Ciò determinerà clima primaverile, sebbene non ovunque soleggiato per infiltrazioni d'aria umida nei bassi strati. La colonnina di mercurio si impennerà fino a picchi anche superiori ai 20 gradi già in questo weekend tra il Sud e le Isole, ma in avvio di settimana anche sull'estremo Nord-Ovest. La colonnina di mercurio si manterrà oltre la norma fino a martedì, ... meteogiornale

