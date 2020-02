L’Oroscopo di Velvet: settimana dal 3 al 9 febbraio 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) ARIETE ★★★★ Amici dell’Ariete, meraviglioso ingresso di Venere nel segno! Inizia questa settimana un periodo fortunatissimo per l’amore, perciò mettete da parte le gelosie. Avete paura che una terza persona subentri nel vostro rapporto, ma siete fuori strada. TORO ★★★ Cari amici del Toro, grande ritorno di Mercurio dalla vostra parte. Le tensioni degli ultimi giorni lasceranno il posto ad una nuova armonia. Nel weekend sarete baciati dalla fortuna. GEMELLI ★ Cari Gemelli, che settimana sottotono! Continua il periodo di fiacchezza e sfortuna, dovete tenere duro. Sfruttate i primi giorni della settimana in cui sarete più produttivi. L’opposizione di Marte e Mercurio a partire da mercoledì vi metterà a dura prova. CANCRO ★★★★ Amici del Cancro, sfruttate al massimo questa settimana. Una grintosa Luna in congiunzione nel weekend si farà sentire, mentre tra giovedì e venerdì i ... velvetgossip

