Jennifer Lopez si prepara a incantare il SuperBowl 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Jennifer Lopez sul palco al SuperBowl 2020 Jennifer Lopez salirà sul palco per incantare gli spettatori del SuperBowl 2020. E’ sicuramente la testimonial più attesa e che in questi giorni fa più parlare di sé. JLO ha sempre sognato un’esperienza come questa; da quando, nel 1998, l’attrice esordiente decise di perseguire anche la carriera musicale, inseguendo le sue passioni più autentiche. La notte fra il 2 e il 3 Febbraio 2020, quindi, Jennifer Lopez sarà madrina d’eccezione del SuperBowl 2020. Ruolo ricoperto negli anni scorsi da star del calibro di Madonna, Beyoncé e Lady Gaga. Un sogno che si avvera, e uno degli eventi clou della TV statunitense. Ma JLO non sarà da sola in questa emozionante serata. Al suo fianco ci sarà anche Shakira. Nella conferenza stampa le due artiste sono apparse molto coese e in sintonia. Al punto da fotografarsi insieme in un selfie ... nonsolo.tv

