Ginnastica oggi, Serie A Firenze 2020: orari, programma, aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 1 febbraio 2020) oggi sabato 1° febbraio va in scena la prima tappa della Serie A 2020 di Ginnastica artistica, al Mandela Forum di Firenze incomincia ufficialmente la stagione della Polvere di Magnesio. C’è grande attesa per questo primo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre, nel capoluogo toscano inizia il lungo cammino che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si parte al mattino con la Serie A1, poi nel pomeriggio lo spettacolo della Serie A1 a cui parteciperanno dodici squadre per quattro ore di grande spettacolo. La Brixia Brescia è la grande favorita per la conquista del titolo, le Campionesse d’Italia non dovrebbero avere problemi a conquistare il tricolore visto il quartetto di lusso che può schierare: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio ovvero quattro quinti della Nazionale che ha vinto il bronzo ai Mondiali. Le ragazze di Enrico ... oasport

