Falso allarme coronavirus a Merate per una bimba, era solo febbre: “No a diffidenza verso i cinesi” (Di sabato 1 febbraio 2020) Falso allarme coronavirus ieri sera all'ospedale Mandic di Merate, per una bimba italiana con febbre che negli scorsi giorni era stata in contatto con una bambina cinese da poco rientrata dal Paese asiatico. Il pronto soccorso è stato fatto evacuare ma l'allarme è subito rientrato e la bimba è stata dimessa: si trattava di semplice febbre. Dalla Asst precisano: "I medici di medicina generale e i pediatri di famiglia dovrebbero attenersi strettamente ai protocolli regionali e non inviare casi sospetti in Ps ma contattare direttamente i centri di malattie infettive identificati dalla Regione. No all'irragionevole diffidenza verso le persone di nazionalità cinese". milano.fanpage

