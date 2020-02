Conferenza stampa Ranieri: «Mi aspetto un Napoli gagliardo» (Di sabato 1 febbraio 2020) Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria (Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli: «Mi aspetto un avversario gagliardo. È determinato, ha trovato nuova linfa con Gattuso. Ha battuto Juventus e Lazio. Mi aspetto una battaglia. Un incontro tirato per tutto l’arco della partita. Mai fidarsi del Napoli, ma come di tutte le altre squadre. Bisogna sempre dare il 100% oppure non ce la facciamo. È una signora squadra, ho letto le dichiarazioni: vogliono prendersi i tre punti e noi siamo pronti ad affrontarli». LEGGI QUI LA Conferenza INTEGRALE DI Ranieri «Ciclo difficile? Sono abituato a giocare partita per partita. Lunedì giochiamo in casa e cercheremo di fare la nostra partita. Non sarà facile per noi, ma nemmeno per loro. La scooterata dei tifosi? Io ... calcionews24

