Chi è Aeham Ahmad, il pianista siriano che accompagna Elodie a Sanremo 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Tra gli ospiti di Sanremo 2020, nella serata dei duetti ci sarà il pianista siriano Aeham Ahmad, che dovrà accompagnare Elodie suonando il brano "Adesso tu" di Eros Ramazzotti. Il nome di Ahmad è diventato noto per il messaggio di pace che le sue esibizioni hanno diffuso in tutto il mondo, non a caso è conosciuto per essere il pianista che ha suonato sotto i bombardamenti, durante la guerra civile in Siria. fanpage

